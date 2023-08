Ônibus de cantora pernambucana tomba em rodovia alagoana; veja o que se sabe

Ônibus que transportava a cantora Maria Clara e equipe tomba em rodovia de Alagoas. Crédito: Reprodução

O ônibus que transportava a cantora pernambucana Maria Clara e sua equipe tombou na manhã deste domingo (27), na Serra das Pias, região serrana do município de Palmeira dos Índios, em Alagoas. O acidente ocorreu na AL-115 (principal via que liga os estados de Pernambuco e Alagoas), quando a artista seguia de Campina Grande, na Paraíba (onde fez show no sábado, 26), para a cidade alagoana de Minador do Negrão, local que a cantora se apresentaria neste domingo.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do JC, o ônibus que transportava 22 pessoas teria apresentado falha no freio e acabou tombando na pista. Apesar do susto, ninguém morreu e algumas pessoas tiveram apenas ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o SAMU chegaram ao local para realizar os primeiros socorros e garantir a segurança da via.

Através de sua conta oficial no Instagram, onde tem mais de 1 milhão de seguidores, Maria Clara postou um stories agradecendo a Deus pelo livramento. "Hoje tem colocou a mão na minha vida e na de toda minha equipe. Sofremos um acidente, mas todo mundo está bem fisicamente. Todos estamos abalados e assustados, pois o susto e a sensação foi muito ruim. Só agradecer a Deus pela vida de cada um, o resto se resolve. Agradecer a Sorriso, nosso motorista, que foi um herói e evitou que o pior acontecesse", escreveu a cantora.

Mesmo depois do susto, a equipe de Maria Clara procurou a cantora e se colocaram à disposição para cumprir a agenda neste domingo (27), já que todos estavam bem. Em comum acordo, todos decidiram seguir viagem rumo ao município de Minador do Negrão e manter a apresentação.