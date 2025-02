ESCRAVIZADO NA ÁSIA

"Ora por mim"; brasileiro vítima de tráfico humano se despediu do pai antes de tentar fuga

Phelipe de Moura Ferreira, de 26 anos, aceitou promessas falsas de emprego em Mianmar; veja mensagens

“Pai, vamos tentar daqui a pouco. Assim que eu conseguir cruzar o rio eu tento falar com você. Ora por mim, pede para a minha avó e pede para todo mundo orar por nós, que dê tudo certo”, essas são algumas das mensagens enviadas pelo brasileiro Phelipe Ferreira, vítima de tráfico humano em Mianmar, antes de tentar fugir da máfia no último sábado (8). Ao todo 85 vítimas tentaram resgate. >

“A polícia vai nos esperar do outro lado do rio. Eu só quero que tudo dê certo. Eu te amo, pai”, se declarou. Ele ainda acrescenta: “Se acontecer algo comigo, saiba que eu tentei ao máximo”. O pai, Antônio Ferreira, respondeu todas as mensagens. “Estou atento. Deus vai abençoando vocês. Vai dar tudo certo”, desejou. >