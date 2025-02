CRIME

Brasileiros vítimas de tráfico humano em Mianmar são resgatados após meses de tortura

O resgate ocorreu depois que os brasileiros conseguiram escapar

Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 12:35

Luckas Viana dos Santos, 31, e Phelipe de Moura Ferreira, 26 Crédito: Reproduçaõ

Após mais de três meses sendo mantidos reféns e submetidos a torturas em Mianmar, os brasileiros Luckas Viana dos Santos, 31, e Phelipe de Moura Ferreira, 26, finalmente foram resgatados, segundo os familiares deles, informou o Uol.>

O resgate ocorreu depois que os brasileiros conseguiram escapar no último sábado, sendo localizados na segunda-feira (10) por um grupo armado. Eles estavam entre centenas de estrangeiros que, assim como eles, eram vítimas de tráfico humano em Mianmar. Após a fuga, Luckas e Phelipe foram encontrados e capturados por agentes do Exército Democrático Karen Budista (DKBA), uma milícia dissidente das Forças Armadas de Mianmar, que desde 2021 vive sob uma ditadura militar e é dominada por diversas milícias, tanto pró quanto contra o governo.>

Phelipe havia se comunicado com seu pai, Antonio Carlos Ferreira, antes da fuga. Em uma mensagem enviada no sábado, de um número desconhecido, ele disse: "Vamos tentar daqui a pouco. (...) Se acontecer algo comigo, saiba que eu tentei ao máximo". Depois da fuga, ambos foram levados para um centro de detenção, onde puderam contatar seus familiares. Atualmente, aguardam ser transferidos para a Tailândia com o auxílio da ONG The Exodus Road, que confirmou o resgate de 368 estrangeiros de 21 países.>

"Estou me sentindo o homem mais feliz do mundo. Eu pensei que não ia mais conseguir ver meu filho, mas graças a Deus, conseguimos", declarou Antonio Carlos Ferreira, pai de Phelipe.>

Apesar da felicidade pela fuga, a família ainda expressa preocupação. Ana Paula, prima de Luckas, disse: "A gente está muito feliz, mas preocupados ainda. Já sabíamos da fuga, só que soubemos hoje que foram presos por alguma milícia em Mianmar e o DKBA pegou eles. Agora, é outra etapa, mas eles ainda correm risco porque, como foi fuga, a máfia ainda pode estar procurando eles.">

Desde segunda-feira, a Exodus Road segue resgatando e verificando a situação de outros estrangeiros que fugiram do local. De acordo com uma porta-voz da organização, espera-se que até o dia 12, 170 vítimas sejam libertadas e enviadas à Tailândia, incluindo Luckas e Phelipe.>

A operação de resgate não contou com o apoio do Ministério das Relações Exteriores brasileiro ou da embaixada, segundo os familiares. "O mérito do resgate foi todo da ONG [Exodus]. A embaixada [brasileira] só ficou aguardando a boa vontade das autoridades de Mianmar, que não iam fazer nada. Já sabiam onde eles estavam e tinham que ter pressionado mais, mas não fizeram nada. Quem pressionou foi a ONG", afirmou Antonio Carlos Ferreira.>

A Exodus Road, como organização civil, afirmou ter pressionado o governo tailandês para que um acordo fosse firmado com Mianmar para a libertação dos reféns. A porta-voz Cintia Meirelles explicou: "Após essa pressão, foi feito um acordo no qual as 371 vítimas que apresentamos fossem libertas, incluindo Luckas e Phelipe.">

Antonio Carlos Ferreira também relatou as dificuldades em obter ajuda da embaixada: "Desde sábado, tentamos contato com a embaixada do Brasil para falar da fuga e pedir ajuda deles para acionar as autoridades locais, mas não responderam. Ligamos para o Ministério das Relações Exteriores e falaram que não podiam fazer nada. Só hoje [11], entraram em contato comigo para dizer que tinha novidade sobre o meu filho, depois que eu já tinha recebido a notícia.">

Agora, os familiares aguardam ação do Itamaraty para repatriar Luckas e Phelipe. De acordo com Antonio e Ana Paula, os dois brasileiros permanecerão detidos na Tailândia até que o Ministério das Relações Exteriores intervenha, possibilitando o acesso a seus passaportes e ao dinheiro necessário para sua viagem de volta ao Brasil.>

O Itamaraty ainda não se manifestou sobre o caso. A reportagem será atualizada assim que houver novos posicionamentos do ministério ou informações adicionais sobre o resgate.>

Relembre o caso>

Luckas e Phelipe foram vítimas de tráfico humano em Mianmar entre outubro e novembro, após aceitarem ofertas de emprego na Tailândia. Eles ficaram presos em uma fábrica em Myawaddy, onde eram forçados a trabalhar 15 horas por dia, aplicando golpes digitais contra pessoas de outros países sob ameaças e tortura.>

Durante esse período, a família relatou a dificuldade em obter respostas das autoridades brasileiras. "Quando respondem, nos mandam notas dizendo que estão em contato com as autoridades locais e que a situação ali é complicada. Mas, então, como que para resgatar o ator chinês famoso foi tão rápido?!", questionou Antonio Carlos Ferreira.>