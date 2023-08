Orgia com pastor na prefeitura está por trás de cinco mortes no Rio de Janeiro

As cinco mortes ocorridas em Maricá, no Rio de Janeiro, são resultado de uma teia de interesses políticos. Segundo o jornal Extra, as investigações destes crimes ocorridos em 2019 tem a participação de matadores de aluguel e relação até com uma orgia ocorrida na prefeitura da cidade com a participação de Vanessa da Matta Andrade, a "Vanessa Alicate", acusada pela polícia de ser a mandante do assassinato do ex-companheiro Thiago André Marins e do pai dele, o vereador Ismael Breve de Marins.