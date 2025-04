POLÍTICA

Pablo Marçal é condenado em ação e fica inelegível por oito anos

Empresário também recebeu multa de R$ 420 mil por práticas ilícitas na eleição de 2024

Com a condenação, de acordo com informações da CNN, o empresário vai ficar inelegível por oitos anos e vai ser obrigado a pagar uma multa de R$ 420 mil. Caso queira, a defesa dele ainda pode recorrer e levar o caso para um novo capítulo. A ação que acabou na condenação foi proposta pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), que teve Tábata Amaral como candidata no pleito de 2024.>