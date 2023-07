Pablo Marçal é um dos alvos de operação da PF contra crimes eleitorais

A Polícia Federal (PF) o deflagrou, nesta quarta-feira (5), a Operação Ciclo Fechado, que investiga alvos nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, em São Paulo. Entre os investigados está o coach Pablo Marçal, informou o portal Metrópoles.



A PF apura suposta falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de capitais, ocorridas no curso das eleições de 2022, quando Pablo Marçal chegou a ser pré-candidato do Pros à Presidência da República no ano passado, mas teve o registro da candidatura barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).