Paciente marca joelhos com 'sim' e 'não' para médico operar perna correta

Para evitar que o médico fizesse a cirurgia no joelho errado, o paciente Anderson Arruda, de 50 anos, escreveu 'sim' e 'não' em cada perna para sinalizar qual deve ser operado em Fortaleza, no último sábado (12).



O geneticista explicou, ao G1, que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em uma queda e, com medo de algo acontecer durante o procedimento, ele também alertou a equipe de enfermagem sobre a escrita.



“Colocar o 'sim' e o 'não', na verdade, é uma orientação das enfermeiras que trabalham com cirurgia de joelho ou outros membros que você tenha dois, para que na hora da cirurgia não haja nenhuma confusão, para que tivesse uma segurança maior”, disse Anderson.