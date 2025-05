CONFUSÃO

Padre bêbado quebra garrafas e xinga frentistas em posto de gasolina

O padre foi detido por policiais militares após ficar embriagado e ameaçar funcionários do posto de gasolina na cidade de Registro

O padre Danilo Felix Franco, de 37 anos, foi detido por embriaguez ao volante e por causar uma confusão em um posto de gasolina na madrugada desta segunda-feira (19), em Registro, no interior de São Paulo. Conforme testemunhas, ele estava bêbado, quebrou algumas garrafas e xingou os funcionários.>

O caso aconteceu na Rua Haguemu Matsuzawa, no centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem ao local, os agentes constataram que o autor havia ingerido bebida alcoólica e, em certo momento, passou a quebrar garrafas no chão e ameaçar frentistas.>