INTERIOR DE SP

Padre é afastado após vazamento de fotos íntimas com outros homens

Em nota, bispo comunicou decisão e pediu orações pelo padre

Um padre foi afastado das funções pela Diocese de Catanduva, no interior de São Paulo, depois que fotos íntimas dele com outros homens vazaram na internet.

Segundo informação do Uol, as imagens mostram o padre Fabio Marsaro de Paula, de 52 anos, com outros homens, em selfies em que aparecem as genitais. Em outra foto, ele aparece segurando uma cerveja. O religioso atuava na Paróquia Imaculada Conceição, na cidade de Palmares Paulista (SP).

As redes sociais do padre foram excluídas com a repercussão do vazamento. A reportagem não conseguiu contato com o religioso para comentar o caso.