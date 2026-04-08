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Padre ganha carro de R$ 89 mil em rifa da própria igreja e caso vira polêmica

Sorteio aconteceu em paróquia de Florianópolis e será refeito após críticas

Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:10

Padre Eduardo Senna foi alvo de críticas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma rifa promovida pela Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Florianópolis, virou alvo de debate nas redes sociais após o próprio padre responsável pela comunidade ser sorteado como vencedor do prêmio principal, um carro modelo Fiat Argo, que é vendido a partir de R$ 89 mil. O episódio foi registrado em vídeo durante o sorteio, realizado no domingo (5). As imagens mostram o momento em que voluntários lançam os bilhetes ao alto e o padre Eduardo Senna pega um deles no ar, revelando que o papel continha o próprio nome.

A ação, intitulada “Ação Entre Amigos”, tinha como finalidade arrecadar recursos para obras de reforma em cinco comunidades vinculadas à paróquia, localizada no bairro de Canasvieiras, no Norte da Ilha. "Vocês não vão acreditar. É em branco, é o meu!", disse o padre ao perceber que havia sido contemplado, em meio a risadas dos presentes. Após a repercussão, ele informou que o sorteio será realizado novamente nesta quinta-feira (9).

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Antes mesmo do resultado, o pároco havia explicado que adquiriu alguns bilhetes, que teriam sido deixados sem identificação. No momento do sorteio, ele próprio reconheceu que o cupom sorteado lhe pertencia. O vídeo passou a circular amplamente nas redes sociais e provocou reações negativas. Em publicações com grande alcance, usuários questionaram a condução da rifa, com comentários como "só tinha o nome dele" e "quem organiza não participa".

Informações sobre o valor das rifas e outros prêmios não foram divulgadas. A reportagem tentou contato com a paróquia e com a Arquidiocese de Florianópolis, mas não obteve retorno até a última atualização. Em pronunciamento nas redes sociais, feito na segunda-feira (6), o padre afirmou que agiu com transparência, mas reconheceu as dúvidas levantadas. Ele também reforçou que um novo sorteio será realizado, desta vez sem a participação dos bilhetes comprados por ele, durante a chamada Missa da Desatadora.