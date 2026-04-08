Padre ganha carro de R$ 89 mil em rifa da própria igreja e caso vira polêmica

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Wendel de Novais
Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:10
Uma rifa promovida pela Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Florianópolis, virou alvo de debate nas redes sociais após o próprio padre responsável pela comunidade ser sorteado como vencedor do prêmio principal, um carro modelo Fiat Argo, que é vendido a partir de R$ 89 mil. O episódio foi registrado em vídeo durante o sorteio, realizado no domingo (5). As imagens mostram o momento em que voluntários lançam os bilhetes ao alto e o padre Eduardo Senna pega um deles no ar, revelando que o papel continha o próprio nome.
A ação, intitulada “Ação Entre Amigos”, tinha como finalidade arrecadar recursos para obras de reforma em cinco comunidades vinculadas à paróquia, localizada no bairro de Canasvieiras, no Norte da Ilha. "Vocês não vão acreditar. É em branco, é o meu!", disse o padre ao perceber que havia sido contemplado, em meio a risadas dos presentes. Após a repercussão, ele informou que o sorteio será realizado novamente nesta quinta-feira (9).
Padre Eduardo Senna foi alvo de críticas
Antes mesmo do resultado, o pároco havia explicado que adquiriu alguns bilhetes, que teriam sido deixados sem identificação. No momento do sorteio, ele próprio reconheceu que o cupom sorteado lhe pertencia. O vídeo passou a circular amplamente nas redes sociais e provocou reações negativas. Em publicações com grande alcance, usuários questionaram a condução da rifa, com comentários como "só tinha o nome dele" e "quem organiza não participa".
Informações sobre o valor das rifas e outros prêmios não foram divulgadas. A reportagem tentou contato com a paróquia e com a Arquidiocese de Florianópolis, mas não obteve retorno até a última atualização. Em pronunciamento nas redes sociais, feito na segunda-feira (6), o padre afirmou que agiu com transparência, mas reconheceu as dúvidas levantadas. Ele também reforçou que um novo sorteio será realizado, desta vez sem a participação dos bilhetes comprados por ele, durante a chamada Missa da Desatadora.
"Na ocasião do sorteio, tinham alguns bilhetes em branco, isso gerou alguma dúvida. Eu entendo, compreendo perfeitamente. Esse carro não ficaria para mim. Esse carro ficaria para a paróquia, mas eu entendo as dúvidas", declarou.