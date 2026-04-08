FUTEBOL

Dívida e penhora de carro milionário: o que está por trás de 'fuga' de zagueiro do São Paulo

Jogador afirmou à Justiça que clube arcaria com débito de R$ 800 mil

Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:30

Arboleda tem dívida com advogada e carro milionário em penhora Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O zagueiro equatoriano Robert Arboleda segue sem dar notícias ao São Paulo Futebol Clube após deixar o Brasil e viajar para o Equador. Antes do desaparecimento, o jogador informou à Justiça que havia firmado um acordo para quitar uma dívida de aproximadamente R$ 800 mil com a advogada Karoline Brandão. As informações são da ESPN.

Segundo documento assinado por representantes do atleta no dia 31 de março, ele afirmou que "houve celebração de acordo, em conjunto ao clube empregador do atleta São Paulo Futebol Clube, no qual a instituição se compromete a realizar o repasse direto dos valores devidos". O processo tramita na 4ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa, em São Paulo, e está sob sigilo.

Dias antes, Arboleda teve um carro de luxo, modelo Porsche 911 Carrera S, penhorado como forma de garantir o pagamento da dívida. Após informar sobre o acordo, a defesa solicitou à Justiça o desbloqueio do veículo e de valores retidos em contas bancárias. "A celebração do acordo afasta a necessidade de manutenção de qualquer constrição patrimonial adicional,motivo pelo qual requer o executado (Arboleda) a revogação da penhora incidente sobre o veículo Porsche 911 Carrera S, bem como o imediato desbloqueio dos valores constritos em suas contas bancárias", pediram os advogados.

Arboleda no São Paulo 1 de 12

Segundo a ESPN, o pagamento poderia ser parcelado em até dez vezes. Pouco depois da formalização, no entanto, o zagueiro deixou o país e não se apresentou ao clube para a partida contra o Cruzeiro Esporte Clube, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Desde então, o atleta teria trocado o número de telefone, recebeu pertences enviados por um amigo ao Equador e permanece sem contato com a diretoria do clube paulista.

A advogada Karoline Brandão, que representou o jogador em diferentes ações judiciais, tenta receber pelos serviços prestados desde maio do ano passado. Um acordo anterior chegou a ser firmado no fim de 2025, mas não foi cumprido. A dívida, que se aproximava de R$ 1 milhão, havia sido renegociada para R$ 795 mil. Nas últimas semanas, ela buscava a penhora de salários do atleta para garantir o pagamento.

Internamente, o São Paulo avalia medidas jurídicas, incluindo a possibilidade de rescisão contratual por justa causa. O comportamento do jogador teria sido motivado por insatisfação após a diretoria, comandada por Rui Costa, recusar abrir negociações com clubes como Vasco da Gama e Sport Club Internacional, que demonstraram interesse em sua contratação.