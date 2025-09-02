Acesse sua conta
Pai e filho estrangeiros estão desaparecidos em Balneário Camboriú

Os celulares dos dois foram encontrados abandonados em uma obra

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:13

Mark Alexander Cummings Rogers e seu filho de 13 anos nicaraguense Duncan Edward Castrillo
Mark Alexander Cummings Rogers e seu filho de 13 anos nicaraguense Duncan Edward Castrillo Crédito: Reprodução

Um norte-americano de 48 anos e seu filho de 13 anos, nascido na Nicarágua, estão desaparecidos em Balneário Camboriú (SC) desde quinta-feira passada, dia 28. A polícia já encontrou os celulares e o carro que pai e filho usavam, mas não sabe o que aconteceu com eles.

Mark Alexander Cummings Rogers, o pai, nascido na Califórnia, e Duncan Edward, o filho, moram há seis anos no Brasil - na Praia Brava, na cidade catarinense de Itajaí. A polícia ainda não tem informações sobre a mãe de Duncan nem localizou outros parentes deles no Brasil.

Os celulares dos dois foram encontrados abandonados em uma obra no centro de Balneário Camboriú na sexta-feira, 29, quando o desaparecimento ainda não havia sido comunicado à polícia. No sábado, amigos foram ao apartamento onde pai e filho moravam, entraram e se depararam apenas com os gatos de estimação, sem alimentação, e um ventilador ligado.

No domingo, o Jeep do norte-americano foi encontrado pela PM na Estrada da Rainha, perto da roda gigante. Aparentemente foi abandonado, já que não havia sinais de arrombamento. A perícia foi realizada nesta segunda-feira, dia 1º, mas por enquanto não há informações sobre o procedimento.

Segundo a PM, familiares relataram que o pai vinha tendo conduta estranha nos últimos meses, falando sobre extraterrestres, a possibilidade de um meteoro atingir a Terra e sobre o fim do mundo. Ele e o filho foram vistos pela última vez na quinta-feira.

O caso foi comunicado oficialmente à polícia no domingo, 31, mas a investigação ainda está só começando, a cargo da Divisão de Investigação Criminal (DIC) e da Delegacia de Polícia da Comarca (DPCo) de Balneário Camboriú.

