MINAS GERAIS

Pai infarta e morre ao tentar impedir que filho jogue caminhão contra casa

Dois filhos do morto foram levados para delegacia

Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 10:13

Caso aconteceu em Arinos, no interior de Minas Gerais Crédito: Polícia Militar

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de tentar destruir a casa da família com um caminhão. Durante a confusão, o pai dele, de 67 anos, sofreu um infarto e morreu. O caso aconteceu na zona rural de Arinos, no interior de Minas Gerais, no domingo (16). >

Segundo o G1, a Polícia Militar foi chamada ao local após uma briga entre o suspeito e seus pais. Ao chegarem, os policiais encontraram a mãe do homem tentando contê-lo e móveis quebrados dentro da casa. Quando chegaram à área lateral, foram informados de que o pai do autor estava desmaiado na cabine do caminhão, que havia colidido contra a residência. A vítima estava em parada cardiorrespiratória, e os policiais iniciaram o socorro até a chegada do Samu, que constatou a morte do homem. >

O suspeito relatou à polícia que chegou em casa após usar drogas e iniciou uma discussão com os pais. Ele afirmou que, durante a briga, o pai foi até a casa de outro filho para pedir ajuda, e foi nesse momento que ele entrou no caminhão e colidiu acidentalmente com a casa. Depois da batida, o pai teria tentado assumir a direção do veículo, mas desmaiou sobre o volante. O suspeito negou ter se envolvido em uma luta corporal com o pai e alegou que o irmão o agrediu com um pedaço de madeira.>

Por outro lado, o irmão do suspeito disse à polícia que, ao ser procurado pelo pai, encontrou o irmão enfurecido e dirigindo o caminhão em direção à casa. Após a colisão, o pai tentou assumir o controle do veículo, mas desmaiou. O irmão então usou um pedaço de madeira para tentar tirar o suspeito de dentro do caminhão.>