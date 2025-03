VIOLÊNCIA

Pai mata filho jogando de ponte para se vingar da ex-esposa: 'Fiz bobagem'

Imagens mostram o suspeito pedalando levando criança de 5 anos em caixote

Tiago Ricardo Felber confessou ter matado o filho de cinco anos ao jogá-lo de uma ponte em São Gabriel (RS). Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele seguia de bicicleta com a criança pouco antes do crime >

Segundo o delegado Daniel Severo na noite anterior o suspeito tentou matar a criança por estrangulamento mas não obteve sucesso "Ele tentou matar a criança na segunda a noite esganado e não conseguiu A criança recuperou os sinais vitais e ele não fez mais nada naquela noite No dia seguinte ele o matou atirando da ponte", contou. >

Em ligação, ele confessou o crime e afirmou que “fez uma bobagem”. O pequeno Theo foi encontrado sem vida em uma área de pedras no leito do Rio Vacacaí.>

A polícia investiga se a morte ocorreu devido à queda ou afogamento. O IGP realiza perícias para esclarecer o caso. Além disso serão analisados os celulares de Tiago da ex-mulher e de parentes. A casa do acusado também será vistoriada >

A mãe da criança informou que o menino passava alguns dias com o pai em São Gabriel. Ela não mencionou histórico de violência mas afirmou que Felber era ciumento e possessivo. "A mãe foi ouvida e não relatou violência mas disse que ele era bastante estourado Qualquer coisa se descontrolava e era ciumento e possessivo. Mas não relatou violência".>

De acordo com as autoridades o suspeito alegou ter cometido o crime por vingança Ele não aceitava o fim do relacionamento e que a ex-mulher tivesse novos relacionamentos.>