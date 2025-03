VIAGENS

Partiu, feriado! Azul anuncia 132 voos extras para Semana Santa e Tiradentes

Serão 18 mil assentos a mais, dos dias 17 a 21 de abril, entre quinta e domingo

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de março de 2025 às 20:12

As operações atenderão 28 cidades no país Crédito: Divulgação

A Azul ampliou as frequências de voos para o feriado prolongado da Semana Santa, que este ano também emendará com o dia de Tiradentes. A companhia está com incremento de 132 voos extras no país, totalizando mais de 18 mil assentos a mais, dos dias 17 a 21 de abril, entre quinta e domingo. >

As operações atenderão 28 cidades, em nove estados. A região Nordeste, que tem forte cultura religiosa e muitos destinos turísticos, lidera com 57 voos extras (43%), ofertando aproximadamente 7,6 mil assentos. Entre os mais movimentados estão Aracaju (SE), Porto Seguro (BA), Fortaleza (CE), Juazeiro do Norte (CE) – local de devoção a Padre Cícero -, João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Petrolina (PE), São Luís (MA) e Salvador (BA). Já o Sudeste terá 55 voos extras (41%), com cerca de 7,5 mil assentos.>

“Sempre pensamos em operações que ofereçam alternativas atrativas para que os nossos clientes aproveitem ao máximo tanto o turismo religioso quanto o de negócios. Vale destacar a forte operação da Azul para os destinos regionais, dando mais opções para quem deseja aproveitar o superferiado, que emendará duas datas importantes no calendário nacional”, destacou Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul, em entrevista ao Alô Alô Bahia.>

Trechos com mais voos>

A Azul também direcionou para o Nordeste as rotas com mais voos a partir do Confins/BH Airport, em Belo Horizonte (MG), segundo maior hub da companhia. São 5 voos para Porto Seguro (BA), 4 para Maceió (AL), 3 para Natal (RN), 3 para Recife (PE) e outros 2 para Aracaju (SE).>

Saindo do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes, na capital pernambucana, haverá 3 voos para Juazeiro do Norte (CE) e 3 para Petrolina (PE). Já de/para o Aeroporto Internacional de Fortaleza, capital cearense, serão 3 voos.>

“São rotas estratégicas para destinos importantes da região, com experiências de praia e religiosas muito atrativas, tanto para o mercado nacional quanto para o internacional. Neste contexto, vale ressaltar que, em Confins, conectamos várias rotas para o Brasil todo, o que demonstra a potência da nossa malha regional”, explicou Vitor.>