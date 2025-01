QUEDA

Passageiro cai da escada ao desembarcar de avião em São Paulo e morre

A ASP divulgou uma nota lamentando profundamente o incidente

Um passageiro morreu após cair da escada de desembarque de um avião no Aeroporto de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na noite de domingo (10). Ele estava viajando do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista.