Passageiro é obrigado a desembarcar após ouvir música alta e causar confusão em voo da Latam

Voo teve que desviar para Brasília por conta do episódio

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:22

Avião da Latam
Avião da Latam Crédito: Reprodução

Um voo da Latam que seguia de Santiago, no Chile, para Fortaleza teve que desviar a rota e fazer um pouso não previsto em Brasília devido ao mau comportamento de um passageiro. O caso aconteceu no domingo, 31, e terminou com a intervenção da Polícia Federal (PF).

O passageiro foi obrigado a descer, escoltado por agentes federais. Ele não teve o nome divulgado. De acordo com a Latam Airlines Brasil, após o desembarque do rapaz, o voo LA 8125 prosseguiu e pousou em segurança em Fortaleza às 14h27.

A reportagem apurou que o passageiro ouvia música alta no celular, se movimentava pelo corredor atrapalhando outros passageiros e desrespeitou as recomendações da tripulação. O comandante do voo optou por desembarcar o passageiro, pousando o avião no aeroporto mais próximo - no caso, o de Brasília. Ele também acionou a Polícia Federal.

Imagem da plataforma Flightradar24, que monitora os voos, mostra que o avião seguia o curso quase em linha reta da capital chilena para Fortaleza, quando faz uma curva abrupta para a direita, em direção a Brasília. Em redes sociais, outros passageiros reclamaram do atraso, mas apoiaram a tripulação e a decisão do piloto. A reportagem entrou em contato com a Polícia Federal e aguarda retorno.

