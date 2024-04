RECONHECIDO

Paulo Guedes é hostilizado em praia no Rio: "Demônio, ladrão, canalha"

Durante uma caminhada na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, o ex-ministro Paulo Guedes se envolveu em um bate-boca com uma mulher. Enquanto passava por ela, o ex-titular da Economia foi chamado de “demônio”, “traidor da pátria”, “ladrão” e “canalha”, no que ele respondeu: “Rouba bastante, filma aí”.