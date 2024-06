Peeling de fenol: influencer não tinha capacitação para fazer curso, diz dona de curso online

"Também não procedem as alegações e declarações de Daniele Stuart e de seu advogado de que o curso livre é conceitual, ou mero ‘audiobook’. Essas declarações vão de encontro com a orientação do MEC, que regula e define que estes cursos podem servir de ‘preparação para o exercício profissional de algumas ocupações básicas do mundo do trabalho ou relacionadas ao exercício pessoal de atividades geradoras de trabalho e renda.(. .)’, com amparo no Art. 42 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional."