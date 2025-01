REDE SOCIAL

Perfil de Bolsonaro no X foi invadido, diz filho

Carlos Bolsonaro afirmou que processo de recuperação está em andamento

A conta de Jair Bolsonaro (PL) no X (antigo Twitter) foi invadida na noite de quinta-feira (23), conforme informou o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente. >

O perfil do ex-presidente exibiu publicações contendo imagens de Bolsonaro com o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e afirmava que ele teria lançado uma criptomoeda brasileira. Um dos posts dizia que a moeda seria "mais do que um token; é um movimento pela liberdade, prosperidade e união de todos os brasileiros". Em outra publicação, dizia-se que a criptomoeda seria "a nova moeda oficial do Brasil", simbolizando o orgulho, a liberdade e a força do povo brasileiro.>