CRIME

Perito chora ao narrar o que viu na casa da mãe que arrancou cabeça do filho de 6 anos

Um perito não conteve as lágrimas ao falar ao vivo sobre o caso em que uma criança de 6 anos foi decapitada pela própria mãe em João Pessoa, na Paraíba. O crime aconteceu na sexta-feira (20).

“Foi constatado extrema violência, a criança estava completamente decapitada e apresentava duas lesões na região do coração. Tinha um gato agonizando no outro quarto e vídeos de rituais satânicos de decapitação na casa”, disse o perito. Muito emocionado, ele não segurou o choro e precisou abandonar a entrevista.

Segundo a Polícia Militar da Paraíba, os vizinhos pediram socorro por volta das 4h, ao escutarem os gritos da criança. Quando os agentes chegaram, a mulher tentou atacá-los com uma faca e simulou que se suicidaria, ma foi contida pelos policiais, que precisaram atirar. “A acusada estava com duas facas e partiu para cima dos policiais, que precisaram atirar”, disse um dos policiais.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a cabeça do menino, Miguel Ryan, no colo da mãe, Maria do Rosário Mendes, 26 anos, que segurava uma faca.