BRUTAL

Menino é decapitado pela mãe na Paraíba; PM encontrou cabeça da criança no colo da mulher

Miguel foi assassinado em um apartamento no bairro de Mangabeira 4 na última sexta-feira (20), segundo o Metrópoles.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a cabeça do menino no colo da mãe, Maria do Rosário Mendes, 26 anos, que segurava uma faca.