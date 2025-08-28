SÃO PAULO

Perito policial saca arma em reunião de condomínio de luxo

Ato violento ocorreu durante discussão entre perito classe especial e empresário em reunião que debatia segurança no empreendimento

Metrópoles

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 06:42

Perito policial saca arma em reunião de condomínio de luxo Crédito: Reprodução / Videomonitoramento

O perito criminal de classe especial Gustavo José Politzer Telles, de 48 anos, provocou pânico no condomínio de luxo de São Paulo onde mora ao sacar uma arma de fogo durante discussão com um empresário na noite de domingo (24/8). Em um vídeo (assista abaixo), ele aparece diante dos vizinhos empunhando sua pistola no meio de uma reunião de condomínio em que era debatida a segurança no empreendimento.

O edifício de alto padrão, em que os apartamentos custam entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões, fica na região do Campo Belo, zona sul paulistana, para onde a Polícia Militar foi acionada logo após o incidente. Antes da chegada dos PMs, porém, Gustavo Telles, que também é médico cirurgião, havia saído do condomínio.