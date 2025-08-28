Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Perito policial saca arma em reunião de condomínio de luxo

Ato violento ocorreu durante discussão entre perito classe especial e empresário em reunião que debatia segurança no empreendimento

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 06:42

Perito policial saca arma em reunião de condomínio de luxo
Perito policial saca arma em reunião de condomínio de luxo Crédito: Reprodução / Videomonitoramento

O perito criminal de classe especial Gustavo José Politzer Telles, de 48 anos, provocou pânico no condomínio de luxo de São Paulo onde mora ao sacar uma arma de fogo durante discussão com um empresário na noite de domingo (24/8). Em um vídeo (assista abaixo), ele aparece diante dos vizinhos empunhando sua pistola no meio de uma reunião de condomínio em que era debatida a segurança no empreendimento.

O edifício de alto padrão, em que os apartamentos custam entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões, fica na região do Campo Belo, zona sul paulistana, para onde a Polícia Militar foi acionada logo após o incidente. Antes da chegada dos PMs, porém, Gustavo Telles, que também é médico cirurgião, havia saído do condomínio.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

Leia mais

Imagem - Peritos da Bahia temem interferências após portaria do governo Jerônimo

Peritos da Bahia temem interferências após portaria do governo Jerônimo

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua