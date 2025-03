ESTADO-CHAVE

Pesquisa avalia disputa entre Tarcísio e Lula na Bahia; veja o resultado

Em levantamento Paraná Pesquisas, Tarcísio tem 20,4% das intenções de voto para presidência entre eleitores da Bahia. Já Lula tem 39%

Neste cenário estimulado, Tarcísio só perde para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 39% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 12%, e o influencer e ex-candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), com 8,3%.>