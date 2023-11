Pesquisa coloca Brasil como 15° país mais seguro para viajar em 2024

Para muitas pessoas, a segurança é um dos principais fatores na escolha de um destino para viajar. Uma forma de eleger estes locais com mais precisão é consultar rankings publicados por empresas e entidades que têm expertise no assunto.



A Berkshire Hathaway Travel Protection publicou recentemente um relatório que traz um norte para quem está pensando em conhecer novos destinos no ano que vem.



O estudo “Destinos Mais Seguros”, que ganhou uma atualização pelo nono ano consecutivo, classificou mais uma vez tanto os países quanto as cidades mais seguras no planeta levando em consideração tipos diferentes de insegurança, como guerras, violência urbana e até eventos climáticos extremos.