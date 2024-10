ATLAS

Pesquisa em Aracaju: Emília Corrêa tem 57,1% dos votos válidos e Luiz Roberto, 42,9%

Pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 26, véspera da eleição, mostra a vereadora Emília Corrêa (PL) com 57,1% dos votos válidos na disputa pela Prefeitura de Aracaju, enquanto o advogado Luiz Roberto, do PDT, aparece com 42,9%.