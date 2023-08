Petrobras vai convocar mais de 2 mil aprovados no cadastro de reservas de concursos

A Petrobras vai convocar 2.170 aprovados em dois concursos nacionais (de níveis superior e técnico) da companhia que estavam no cadastro de reserva. Foi definido ainda que um novo processo seletivo público de nível técnico, contemplando 458 vagas, será aberto até o final deste ano.



"Estamos admitindo 100% desses dois cadastros de reserva. Muito em breve, mais de 2 mil pessoas irão realizar o sonho de ser Petrobras. É sempre bom poder contar com novos talentos que chegam motivados e com novas visões para o negócio e processos de trabalho. É com esse mesmo entusiasmo que esperamos os novos empregados para nos ajudar a construir a Petrobras do futuro", disse o presidente da companhia, Jean Paul Prates.