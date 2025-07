DINHEIRO DO TRÁFICO

PF encontra mais de R$ 1,3 milhão escondidos em caixas de sapato em mansão

Segundo a PF, o local era usado como entreposto de armazenamento e distribuição de maconha e cocaína

A Polícia Federal (PF) prendeu cinco membros de uma organização criminosa que praticava tráfico internacional de drogas, em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante uma operação realizada nessa quinta-feira (3). Durante a prisão também foi apreendido mais de R$ 1,3 milhão em espécie. As notas estavam escondidas em caixas de sapato. >

Além do dinheiro em espécie, na mansão em que as notas foram encontradas foram apreendidos ainda três motos aquáticas, cinco carros, um quadriciclo, celulares e documentos. Segundo a PF, o local era usado como entreposto de armazenamento e distribuição de maconha e cocaína. >

As prisões aconteceram no âmbito da Operação Specula. Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão, todos em Foz do Iguaçu. A PF começou a investigação em outubro de 2024, depois de identificar movimentações suspeitas em um galpão no bairro Parque da Lagoa, na cidade. As drogas eram levadas para outros estados em caminhões com compartimentos ocultos, como fundos falsos e pneus. Também era usada cal hidratada para mascarar o odor das drogas.>