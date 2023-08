PF faz buscas em endereços de Carla Zambelli e prende 'hacker da Vaza Jato'

O hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter dado origem à chamada "Vaza Jato", foi preso pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (2). A PF também cumpre mandados de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Os mandados fazem parte da Operação 3FA. A ação tem como objetivo esclarecer a atuação de indivíduos na invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na inserção de documentos e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Segundo a PF, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva no estado de São Paulo e três mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, além de análise do material apreendido.

Os crimes apurados ocorreram entre os dias 4 e 6 de janeiro de 2023, quando teriam sido inseridos no sistema do CNJ e, possivelmente, de outros tribunais do Brasil, 11 alvarás de soltura de indivíduos presos por motivos diversos e um mandado de prisão falso em desfavor do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.