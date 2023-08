PF pede quebra de sigilo fiscal e bancário de Bolsonaro ao STF

A Polícia Federal (PF) pediu nesta sexta-feira, 11, ao Supremo Tribunal Federal (STF) a quebra de sigilo fiscal e bancário e a autorização para tomar o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o esquema de venda de joias e presentes milionários recebidos ilegalmente. O gesto é considerado mais um passo para a prisão de Bolsonaro. Além de ouvir o ex-presidente, a PF também quer ouvir a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e acionou o Federal Bureau of Investigation, traduzido como Departamento de Investigação Federal (FBI), a polícia dos Estados Unidos, para investigar o caso de vendas internacionais das joias.

Ao requerer a abertura da Operação Lucas 12:2 na manhã desta sexta-feira, 11, a Polícia Federal apontou Bolsonaro, seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid e outros dois assessores do ex-chefe do Executivo, como membros que 'atuaram para desviar presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-Presidente para posteriormente serem vendidos no exterior'.