PF prende homem que gravou vídeo no Planalto incentivando 'ataque' no 8 de janeiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 21, a 20ª etapa da Operação Lesa Pátria e prendeu, em Mato Grosso, um investigado que teria gravado vídeos durante a invasão do Palácio do Planalto, incentivando outros a "participarem do ataque às instituições" nos atos de 8 de janeiro.



Nas gravações, também foi incitado o "enfrentamento aos policiais que buscavam impedir a entrada dos invasores". Os investigadores ainda procuram um segundo alvo de ordem de prisão preventiva. Ele também teria gravado vídeos com o mesmo teor.