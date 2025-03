DE VOLTA AO BRASIL

PF repatria bebê que estava em Portugal e foi vítima de tráfico humano

A criança já tem um ano e quatro meses E está sob os cuidados de uma instituição brasileira

A Polícia Federal (PF) concluiu nesta segunda-feira (24) a Operação Pérola, que resultou na repatriação de um bebê que fora levado para Portugal no final de 2023, pouco após o nascimento, vítima de tráfico humano.>

A investigação, conduzida pela Delegacia da PF em Campinas (SP), começou após o órgão ser acionado pela Promotoria de Justiça em Valinhos, no interior paulista. >

Em ação conjunta com a Polícia Judiciária de Portugal, o bebê foi encontrado na região do Porto.>

A criança foi localizada e encaminhada à Assistência Social de Portugal, que a destinou a uma família acolhedora no país, "tendo lá permanecido até se confirmar que efetivamente não se tratava de criança portuguesa, pois os registros haviam sido falsificados quanto à sua nacionalidade e naturalidade".>

Após a confirmação da identidade e com intervenção do Ministério Público Federal em Campinas, policiais federais brasileiras foram até Portugal para trazer a criança, que já tem um ano e quatro meses, de volta ao Brasil.>

De acordo com a PF, a criança está sob os cuidados de uma instituição brasileira, e as famílias acolhedoras em Portugal e no Brasil estão em contato para compartilhar informações.>