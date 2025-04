INVESTIGAÇÃO

PGR denuncia ministro das comunicações por suspeita de desvio de emendas

Acusação foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), que vai decidir se o ministro se tornará réu

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), por suspeita de desvio de emendas parlamentares no período em que era deputado federal. >

Essa é a primeira denúncia do procurador-geral Paulo Gonet contra um membro do primeiro escalão do governo Lula (PT). O processo é sigiloso e físico. A acusação foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), que vai decidir se o ministro se tornará réu ou não. >