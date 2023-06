Pinguim come baiacu e morre na praia do Rio

Um pinguim argentino que morava na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, morreu nesta quarta-feira (29), após ingerir um baiacu.



Ao Jornal O Globo, um biólogo do Instituto Mar Urbano, organização não governamental, Ricardo Gomes, afirmou que fez vídeos capturando o peixe.



"Esse pinguim estava quase completando uma semana com a gente ali na praia. Ontem, eu o vi arpoando um baiacu grande. Esse eu não sei se ele engoliu. Em seguida, fiz o vídeo dele com outro baiacu e pensei 'Ele pode morrer por causa do veneno'. Filmei, filmei e fui embora para casa. Em seguida, um colega me ligou quase chorando: 'Ele morreu'. Tentaram fazer massagem para tirar o baiacu da goela do pinguim mas, quando viram, o bicho já tinha morrido", disse ao Globo.