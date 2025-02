BC

Pix por aproximação é liberado, mas só funciona no Google Pay

Por enquanto, serviço ainda não funciona no Apple Pay e Samsung Pay

A partir desta sexta-feira (28), o Banco Central (BC) disponibiliza oficialmente a função de pagamento por aproximação no Pix, sistema de pagamentos instantâneos em vigor desde novembro de 2020. A novidade permite que os usuários realizem transações sem a necessidade de abrir o aplicativo do banco ou da instituição financeira, utilizando apenas a tecnologia NFC (Near Field Communication) dos smartphones.>

Por enquanto, segundo o G1, o serviço está disponível apenas para dispositivos Android com Google Pay. Carteiras digitais como Apple Pay e Samsung Pay ainda não estão registradas no Banco Central e, portanto, não podem intermediar essa nova modalidade de pagamento. Até o momento, apenas o Google está autorizado a oferecer o recurso.>

O Pix por aproximação funciona de forma semelhante ao pagamento com cartão por aproximação. Para utilizar o recurso, o cliente deve cadastrar suas chaves Pix em uma carteira digital (wallet) e salvar a conta escolhida. Após o cadastro, basta aproximar o celular de um terminal de pagamento, como as "maquininhas", para efetuar a transação. A modalidade já estava em fase de testes desde 4 de novembro do ano passado, mas agora está disponível para todos os usuários do sistema.>