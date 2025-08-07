VIOLÊNCIA

PM diz que amante foi quem matou aluna trans e nega participação

Rapaz, que também está preso, mantinha relação com o PM e a estudante ao mesmo tempo

Carol Neves

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:53

Carmen de Oliveira Alves, Marcos Yuri Amorim e Roberto Carlos de Oliveira Crédito: Reproduçao

Preso acusado de participar do assassinato da estudante trans Carmen de Oliveira Alves, o PM Roberto Carlos de Oliveira afirmou que quem matou a jovem foi o seu amante, Marcos Yuri Amorim. Marcos Yuri mantinha relação com o PM e com a vítima ao mesmo tempo.

Segundo o PM, Marcos Yuri matou Carmen, que era aluna da Unesp, e depois escondeu o corpo. O policial negou ter participado do crime ou ter ajudado o amante a se livrar do corpo.

A defesa do policial apresentou duas testemunhas que ajudariam a confirmar seu álibi e provar que ele não estava presente quando Carmen foi morta, mas detalhes do depoimento não foram divulgados.

Tanto Roberto quanto Marcos Yuri estão presos desde 10 de julho. A polícia acredita que os dois foram cúmplices na morte de Carmen. O PM era amante de Yuri e o sustentava, mantendo uma relação do tipo "sugar daddy", quando o homem mais velho banca um mais novo.

Yuri também nega o crime.

Relembre

Carmen desapareceu no dia 12 de junho, quando saiu do campus da Unesp em Ilha Solteira para encontrar o namorado.

Embora estivesse namorando com Marcos Yuri, a relação era discreta e não era pública. A jovem estaria pressionando o rapaz a assumir o namoro e chegou a juntar provas de ilicitudes que ele cometeria como maneira de pressão.

Marcos teria planejado o crime justamente por conta desse "dossiê" montado por Carmen. Para a polícia, Roberto Carlos apoiou o amante e foi cúmplice.