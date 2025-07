CRIME

Suspeito de matar universitária trans vivia triângulo amoroso com policial

Namorado e PM da reserva são presos; corpo de Carmen ainda não foi encontrado

Os dois foram presos no dia 10 de julho e estão detidos em presídios diferentes. A investigação revelou um triângulo amoroso: além de ser parceiro no crime, Roberto Carlos mantinha um relacionamento com Yuri e, segundo a polícia, bancava seus gastos. As informações foram divulgadas pelo G1.>