SÃO PAULO

PMs agridem homem e aplicam “mata-leão” até desmaio após megabloco

Secretaria da Segurança Pública afirma que ocorrência será apurada

Esther Morais

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 07:17

PMs agridem homem e aplicam “mata-leão” até desmaio após megabloco Crédito: Reprodução / g1 SP

Um homem foi espancado por policiais militares durante a dispersão de um megabloco no circuito de Carnaval do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, na tarde de terça-feira (17). A ação foi registrada em vídeo por foliões que estavam no local.

As imagens mostram o momento em que o homem é imobilizado por diversos agentes. Em um dos trechos, um policial aplica um golpe conhecido como “mata-leão”, enquanto outros seguram braços e pernas do abordado e desferem socos e chutes. Pelo menos cinco policiais aparecem participando diretamente das agressões.

A abordagem ocorreu ao lado de uma torre de vigilância na Avenida Pedro Álvares Cabral. No início da gravação, o homem aparece encostado em um gradil, com as mãos para trás, cercado por policiais próximos a um caminhão-pipa usado para molhar foliões. Em seguida, após mudança no ângulo da filmagem, um agente surge dando socos no rosto do homem.

Ele tenta se defender levantando os braços, mas é derrubado e passa a receber golpes e chutes, inclusive na região da cabeça. As agressões só terminam após o estrangulamento, quando ele perde os sentidos e é algemado. Depois de recobrar a consciência, é levado para a calçada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na Rua Abílio Soares, onde permanece cercado por diversos policiais.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que não compactua com excessos e que as imagens serão analisadas. Segundo a pasta, um homem foi detido após desacatar e agredir policiais durante patrulhamento da Operação Carnaval. Ainda de acordo com o órgão, o abordado teria se recusado a apresentar documento e investido contra os agentes, sendo necessário o uso de técnicas de contenção e algemas.

A ocorrência foi encaminhada ao 27º Distrito Policial, e a Polícia do Exército foi comunicada, segundo informou a secretaria.

*Com informações do g1 SP