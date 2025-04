EMPREGO

Polícia Civil do Ceará abre concurso para 500 vagas com salários de R$ 6,7 mil

Inscrições começam em 2 de maio com quatro etapas eliminatórias

Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2025 às 08:21

Polícia Civil do Ceará Crédito: Polícia Civil/ Divulgação

O governo do Ceará publicou nesta terça-feira (15) o edital do concurso para investigador da Polícia Civil, oferecendo 500 vagas mais cadastro reserva. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT) horas antes da divulgação oficial no Diário Oficial do Estado. >

As inscrições estarão abertas entre 2 e 16 de maio, com taxa de R$ 200. O cargo exige nível superior, idade mínima de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação categoria B. O salário inicial é de R$ 6.732,71 para jornada de 40 horas semanais.>

A seleção será realizada em quatro etapas eliminatórias: prova escrita (com teste objetivo de 100 questões e redação), teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social. A prova escrita, primeira fase do processo, terá caráter classificatório e eliminatório, avaliando conhecimentos específicos e capacidade de produção textual. A organização do concurso ficará a cargo da Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. >

Em março, o governo já havia anunciado concurso para 100 vagas de delegado, com remuneração inicial de R$ 22.165,35. Os dois processos seletivos fazem parte do plano de reforço na segurança pública do estado. >