SÃO PAULO

Polícia faz operação contra grupo que usava concessionárias de carros para praticar golpe

Segundo a polícia, um dos investigados movimentou mais de R$ 100 milhões

Conforme a polícia, o investigado movimentou mais de R$ 100 milhões em um ano por meio deste crime e que atualmente as empresas relacionadas a ele têm mais de mil veículos registrados Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, todos os carros foram bloqueados pela Justiça, mas a quantidade de apreendidos não foi divulgada.>

As investigações se concentraram no 42° Distrito Policial, no Parque São Lucas (região sudeste da cidade). As autoridades descobriram sobre a atividade ilícita do bando durante investigação contra estelionato, que se iniciou em agosto do ano passado.>