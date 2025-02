DESAPARECIDA

Polícia investiga desaparecimento de jornalista britânica de 32 anos em SP

Ela havia dito a amigas que estava indo para o Rio

Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 09:50

Charlotte Alice Peet Crédito: Reprodução

Amigos e familiares de Charlotte Alice Peet, uma jornalista britânica de 32 anos, fizeram apelos para que os brasileiros ajudem a localizar a profissional. Fluente em português, ela desapareceu após informar a amigos e familiares, no dia 8 de fevereiro, que iria para o Rio de Janeiro e estava procurando um local para ficar. Desde então, não há mais notícias sobre ela. >

A Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil (ACIE) emitiu um comunicado solicitando que as autoridades brasileiras redobrem os esforços nas buscas pela jornalista desaparecida. A instituição também expressou sua preocupação e solidariedade à família e aos amigos de Charlotte. "O ACIE e sua liderança apelam às autoridades competentes para que intensifiquem seu trabalho para tentar encontrar o jornalista britânico desaparecido o mais rápido possível. Como jornalista freelancer, Charlotte conheceu alguns dos correspondentes estrangeiros que são membros da Associação Brasileira de Imprensa Estrangeira", diz a nota.>

O caso foi registrado por uma amiga de Charlotte na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Contudo, foi transferido para a polícia de São Paulo, uma vez que a última informação sobre o paradeiro da jornalista indicava a capital paulista.>

A amiga de Charlotte, que reside no Rio de Janeiro, explicou à polícia que conheceu a britânica dois anos atrás, quando ela se mudou para o Brasil para morar e trabalhar. A amiga não podia hospedá-la devido à falta de espaço em sua casa. Dias depois, a família de Charlotte entrou em contato com a mesma amiga, relatando que havia perdido a comunicação com ela.>

Após uma temporada no Brasil, Charlotte retornou a Londres e, em novembro de 2024, voltou ao Brasil. As duas se reencontraram em Santa Teresa, região central do Rio de Janeiro, após o retorno dela. Ainda não se sabe onde Charlotte estava hospedada antes de desaparecer.>

De acordo com a Folha de S. Paulo, familiares de Charlotte forneceram detalhes sobre seu voo para o Brasil e uma foto de seu passaporte para ajudar nas investigações. A Secretaria de Segurança Pública informou que o desaparecimento está sendo apurado pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP.>

Charlotte tem uma formação acadêmica em filosofia pela Universidade de Bristol e um mestrado em jornalismo internacional pela City St George's, Universidade de Londres. De acordo com seu perfil no LinkedIn, ela trabalhou como repórter no Rio Times por sete meses, em 2020, antes de se tornar estagiária na redação internacional do The Times.>