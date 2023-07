Polícia prende foragido pelo sequestro da irmã do jogador Hulk

Um dos homens condenados pelo sequestro da irmã do jogador Hulk, do Atlético Mineiro, foi preso na noite deste domingo (9), no Rio Grande do Norte. Angélica Aparecida Vieira, foi vítima do crime arquitetado pelo proprietário de um restaurante que ela estagiava.



A prisão aconteceu pela equipe das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta (Rocam) na praia de Porto do Mangue, em Areia Branca, no Oeste potiguar. Após a detenção, José Eliton de Melo, de 35 anos, foi levado para a delegacia de Mossoró.