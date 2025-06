MORTA EM CERIMÔNIA

Polícia prende integrante de CV suspeito de participar da morte de médica da Marinha

Ela foi alvejada na cabeça durante uma operação do Comando da Coordenadoria da Polícia Pacificadora no Conjunto de Favelas do Lins



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 17 de junho de 2025 às 09:24

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (16), o traficante Emerson Edgleises da Conceição Silveira, envolvido na morte da capitão de mar e guerra e médica Gisele Mendes de Souza e Mello. No dia 10 de dezembro do ano passado, a médica de 55 anos participava de uma cerimônia no Hospital Naval Marcílio Dias, quando foi alvejada na cabeça durante uma operação do Comando da Coordenadoria da Polícia Pacificadora no Conjunto de Favelas do Lins, na zona norte do Rio. >

Autor de disparo que matou médica da Marinha é preso Crédito: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com policiais da delegacia da Barra da Tijuca, responsáveis pela prisão do traficante, o suspeito foi localizado e preso no bairro de Pilares, também na zona norte, no momento em que deixava a residência da namorada, onde passou a noite para se deslocar até a Comunidade do Gambá, no Complexo do Lins. Segundo a investigação, o criminoso é integrante da facção Comando Vermelho, que controla a comunidade do Gambá. >