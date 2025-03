ITANHAÉM

Policiais disfarçados de turistas desarticulam venda de drogas que usava carrinho de sorvete

O equipamento era um 'ponto de tráfico ambulante' no local; um suspeito foi preso por tráfico

A praia de Balneário Tupy, em Itanhaém, litoral de São Paulo, foi palco de uma operação policial inusitada, com desfecho mais curioso ainda. Um simples carrinho de sorvete fazia parte de um 'ponto de tráfico ambulante' no local. Entre uma venda e outra de sorvetes e bebidas, porções de drogas eram comercializadas em plena luz do dia na orla.>