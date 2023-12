Policial é preso após dançar no teto de viatura durante show de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima. Crédito: Augusto Albuquerque/Divulgação

Um cabo da Polícia Militar do Cará (PMCE) foi afastado das suas funções pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD) por subir e dançar no teto de uma viatura policial no domingo, 17 de dezembro, na Praia do Futuro, em Fortaleza, durante show de Gusttavo Lima.



O PM precisou ser imobilizado após discutir e empurrar outros agentes de segurança que estavam de serviço. Ele foi preso em flagrante e autuado por desacato e dano ao patrimônio, e a CGD também determinou o afastamento por 120 dias. O agente de segurança teria tentado entrar no show do sertanejo como "penetra".

Conforme a publicação do Diário Oficial do Estado da última quinta-feira, 21, após subir no teto da viatura do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e entrar em luta corporal com um sargento da PM que tentava contê-lo, o policial também teria discutido e empurrado outros policiais. Após ser imobilizado, o cabo se apresentou como policial militar.

Um segurança do evento, que tinha como atração principal o cantor Gusttavo Lima, relatou que o policial de folga tentou entrar várias vezes no show de forma clandestina, por isso a Polícia foi acionada.