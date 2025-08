TEMPO

Por que hoje, 5 de agosto, pode ser o dia mais curto do ano? Entenda

Causas do fenômeno não são totalmente compreendidas, mas os cientistas consideram diversas hipóteses

Dados do Serviço Internacional de Sistemas de Rotação e Referência da Terra indicam que hoje, 5 de agosto, tem tudo para ser o dia mais curto já registrado na história. Isso porque o movimento da Terra sobre o seu próprio eixo (rotação) deverá ser feito com 1.25 milésimo de segundo a menos do que o habitual.>