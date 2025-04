AVALIAÇÃO

Prazo para isenção de taxa de inscrição do Enem termina esta semana

Solicitações podem ser feitas até sexta (25)

Estudantes que desejarem realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 com isenção da taxa de inscrição terão até esta sexta-feira (25) para enviar a solicitação. O pedido deve ser feito por meio da Página do Participante, utilizando o login único do Gov.br. >