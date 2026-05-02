Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pré-candidato à Presidência critica proibição de trabalho infantil no Brasil e fala de lei: 'Vamos mudar'

Lei brasileira proíbe trabalho antes dos 16 anos, com exceção de jovem aprendiz a partir dos 14

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de maio de 2026 às 17:50

Declaração foi feita em podcast Crédito: Reprodução

O pré-candidato à Presidência da República pelo partido Novo, Romeu Zema, afirmou que pretende alterar a legislação brasileira para permitir que crianças possam trabalhar. A declaração foi feita nesta sexta-feira (1º), durante participação no podcast "Inteligência Ltda", transmitido ao vivo no Dia do Trabalhador. 

Atualmente, a legislação brasileira proíbe o trabalho para menores de 16 anos, permitindo apenas a atuação como jovem aprendiz a partir dos 14, em condições específicas. Ao comentar o tema, Zema criticou a regra e citou exemplos de outros países. "Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal, recebe lá não sei quantos centavos por cada jornal entregue, no tempo que tem. Aqui é proibido, né? Você tá escravizando criança. Então é lamentável. Mas tenho certeza que nós vamos mudar."

Romeu Zema

Romeu Zema por Reprodução
Romeu Zema por Reprodução
Romeu Zema por Reprodução
Romeu Zema por Reprodução
1 de 4
Romeu Zema por Reprodução

Durante a entrevista, o ex-governador de Minas Gerais também mencionou a própria trajetória para justificar o posicionamento. Segundo ele, começou a trabalhar ainda na infância, ajudando o pai, que atuava no comércio de peças automotivas, e formalizou a atividade aos 14 anos, quando tirou a Carteira de Trabalho.

"Eu trabalho desde que eu aprendi a contar", disse. Zema também atribuiu a proibição atual a uma visão política. "A que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança." Apesar da crítica, ele afirmou que o estudo deve continuar sendo prioridade, mas defendeu que crianças "podem ajudar com questões simples, com questões ao alcance delas" ao trabalhar.

Leia mais

Imagem - Amigos há 20 anos, PMs morrem após trocarem tiros durante briga em encontro de casais

Amigos há 20 anos, PMs morrem após trocarem tiros durante briga em encontro de casais

Imagem - Trabalhador demitido durante tratamento de câncer receberá R$ 20 mil e terá plano de saúde restabelecido

Trabalhador demitido durante tratamento de câncer receberá R$ 20 mil e terá plano de saúde restabelecido

Imagem - Empresa é condenada a pagar R$ 125 mil após presidente ofender funcionários: ‘Inúteis, vagabundos e safados’

Empresa é condenada a pagar R$ 125 mil após presidente ofender funcionários: ‘Inúteis, vagabundos e safados’

Tags:

Romeu Zema Trabalho Infantil

Mais recentes

Imagem - Resultado da Lotofácil 3675, deste sábado (2)

Resultado da Lotofácil 3675, deste sábado (2)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 3003, deste sábado (2)

Resultado da Mega-Sena 3003, deste sábado (2)
Imagem - Primas de 18 anos desaparecidas após irem a festa foram convidadas por um criminoso foragido

Primas de 18 anos desaparecidas após irem a festa foram convidadas por um criminoso foragido