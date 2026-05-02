POLÍTICA

Pré-candidato à Presidência critica proibição de trabalho infantil no Brasil e fala de lei: 'Vamos mudar'

Lei brasileira proíbe trabalho antes dos 16 anos, com exceção de jovem aprendiz a partir dos 14

Wendel de Novais

Publicado em 2 de maio de 2026 às 17:50

Declaração foi feita em podcast Crédito: Reprodução

O pré-candidato à Presidência da República pelo partido Novo, Romeu Zema, afirmou que pretende alterar a legislação brasileira para permitir que crianças possam trabalhar. A declaração foi feita nesta sexta-feira (1º), durante participação no podcast "Inteligência Ltda", transmitido ao vivo no Dia do Trabalhador.

Atualmente, a legislação brasileira proíbe o trabalho para menores de 16 anos, permitindo apenas a atuação como jovem aprendiz a partir dos 14, em condições específicas. Ao comentar o tema, Zema criticou a regra e citou exemplos de outros países. "Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal, recebe lá não sei quantos centavos por cada jornal entregue, no tempo que tem. Aqui é proibido, né? Você tá escravizando criança. Então é lamentável. Mas tenho certeza que nós vamos mudar."

Romeu Zema 1 de 4

Durante a entrevista, o ex-governador de Minas Gerais também mencionou a própria trajetória para justificar o posicionamento. Segundo ele, começou a trabalhar ainda na infância, ajudando o pai, que atuava no comércio de peças automotivas, e formalizou a atividade aos 14 anos, quando tirou a Carteira de Trabalho.