Prédio desaba no Grande Recife e deixa soterrados

Um edifício desabou no Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, na manhã desta sexta-feira (07). Equipes do Corpo de Bombeiros estão a caminho do local. Informações iniciais apontam que há diversos soterrados no local.



Ainda não se tem informações sobre a quantidade de pessoas feridas no desabamento do edifício. Equipes da Polícia Militar já estão no local. Ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também estão presentes.