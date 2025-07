RESPONDE EM LIBERDADE

Juiz que dirigia bêbado com mulher nua no colo atropela e mata ciclista

Homem chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto no dia seguinte após pagamento de fiança de R$ 40 mil

Larissa Almeida

Publicado em 26 de julho de 2025 às 12:31

Juiz atropela e mata ciclista em SP Crédito: Reprodução

O juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, de 61 anos, atropelou e matou uma ciclista enquanto dirigia embriagado com uma mulher nua no colo. O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira (24), na cidade de Araçatuba, em São Paulo. Ele foi preso em flagrante, mas solto no dia seguinte após pagamento de fiança de R$ 40 mil. >

A vítima, Thais Bonatti, de 30 anos, seguia de bicicleta para o trabalho quando foi atingida pela caminhonete conduzida pelo ex-magistrado. Ela sofreu ferimentos gravíssimos, foi internada na Santa Casa da cidade e morreu na madrugada deste sábado (26). >

Segundo o boletim de ocorrência, o juiz demonstrava sinais claros de embriaguez: apresentava fala desconexa, falta de coordenação motora e forte odor etílico. Um exame clínico confirmou a ingestão de álcool. >

Segundo o boletim de ocorrência, Fernando Augusto estacionou a caminhonete Ford Ranger em frente a um supermercado, mas o veículo se deslocou repentinamente. A passageira, que estava nua, tentou se sentar no colo do juiz aposentado, e nesse momento o carro avançou na contramão e atingiu a ciclista, que seguia para o trabalho de bicicleta. >

Imagens de câmeras de segurança mostram que uma mulher nua estava sentada no colo de Fernando no momento do atropelamento. Segundo testemunhas, ela teria se vestido às pressas e deixado o local logo após o acidente. >

Thais Bonatti foi socorrida e levada em estado grave para a Santa Casa de Araçatuba. De acordo com nota oficial do hospital, ela sofreu traumatismo craniano encefálico, fraturas na pelve e politraumatismos. Ainda na quinta-feira, passou por duas cirurgias: uma para estabilização da bacia e outra de ortopedia. Durante o primeiro procedimento, sofreu duas paradas cardíacas. Seu estado de saúde permaneceu crítico até a madrugada de sábado, quando teve o óbito confirmado às 1h27. >

Inicialmente, o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo. Com a morte de Thais, a tipificação foi alterada para homicídio culposo, quando não há intenção de matar. >

Apesar da gravidade do caso, o juiz aposentado foi colocado em liberdade no dia seguinte ao atropelamento, após a audiência de custódia. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) informou, por meio de nota, que os autos do processo correm sob segredo de Justiça. >